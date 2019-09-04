تريزيجيه وكهربا والنني.. تعرف على انتقالات اللاعبين العرب في أوروبا

شهدت فترة سوق الانتقالات الصيفية، التي أسدل الستار عليها، انتقال عدد من اللاعبين العرب، بين الدوريات الأوروبية ، وقد حصرها تقرير نشرته روسيا اليوم وجاء في المقدمة، الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في كأس إفريقيا 2019.





وانتقل إسماعيل بن ناصر، من فريق إمبولي الإيطالي إلى صفوف فريق ميلان العريق، لمدة 5 سنوات، في صفقة بلغت نحو 15 مليون يورو ، على ان يحصل اللاعب على 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد.





كما شد الجزائري إسلام سليماني الرحال من ليستر سيتي الإنجليزي إلى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة.





ويتضح من صفقات الميركاتو الأوروبي ، تصدر لاعبي محاربي الصحراء المشهد ، حيث انضم الجزائري رامي بن سبعيني (24 عاما)، المتوج مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية 2019، من صفوف رين الفرنسي، إلى صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ، بعقد يمتد حتى صيف عام 2023.





وإلى أسود الأطلسي ، المغاربة ، فقد انتقل المهاجم، يوسف العربي (32 عاما)، إلى نادي أولمبياكوس، بعقد يستمر لمدة ثلاث سنوات، قادما من نادي الدحيل القطري، مقابل 5 ملايين يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص.





وبدأ اللاعب المغربي مسيرته في صفوف فريق كاين الفرنسي عام 2008، ومنه إلى الهلال السعودي في عام 2011، ولكنه استمر معه موسما واحدا فقط، وانتقل في 2012 إلى غرناطة الإسباني، الذي ظل في صفوفه 4 مواسم كاملة، ومن ثم رحل عنه في عام 2016 إلى الدحيل القطري.





كما انتقل الحارس المغربي ، ياسين بونو إلى نادي إشبيلية الإسباني لكرة، بموجب عقد يمتد لموسم واحد، على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، قادما من فريق جيرونا الذي هبط في الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.





وبدأ بونو مسيرته الاحترافية في نادي الوداد المغربي، وانضم صيف عام 2012 إلى أتلتيكو مدريد، ورحل عنه في العام 2014 على سبيل الإعارة إلى نادي ريال سرقسطة، وقضى معه موسمين، قبل أن ينضم في 2016 بشكل نهائي إلى جيرونا.





وإلى الفراعنة ، فقد انضم محمود حسن "تريزيجيه" إلى نادي أستون فيلا الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قادما من صفوف قاسم باشا التركي.





وتألق "تريزيجيه" البالغ 24 عاما بشكل لافت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ونجح في تسجيل هدف خلال البطولة التي ودعها منتخب "الفراعنة" من دور الـ16.





وخاض "تريزيجيه"، 71 مباراة مع فريق قاسم باشا، أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 18 هدفا آخر، منذ انضمامه للفريق قادما من أندرلخت البلجيكي في يوليو 2017.





بينما انتقل المهاجم المصري محمود عبد المنعم، المعروف بـ "كهربا"، إلى صفوف نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي، قادما من نادي الزمالك، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين حتى يونيو 2021.





وأشار النادي البرتغالي إلى أن المهاجم المصري سجل 13 هدفا في 41 مباراة، في الموسم الماضي.





ورحل "كهربا"، البالغ من العمر 25 عاما، عن نادي الزمالك بداعي انتهاء عقده الرسمي، وعدم توثيق العقد الذي وقعه بعد ذلك مع الفريق الأبيض، لكن إدارة الزمالك أخطرت اتحاد الكرة برفض إرسال البطاقة الدولية للاعب لانقطاعه عن التدريبات.





وأخيرًا ، محمد النني ، نجم منتخب مصر،الذي انتقل من أرسنال الإنجليزي ، لنادي بشكتاش التركي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.





وانضم محمد النني إلى أرسنال في 2016 قادما من نادي بازل السويسري.



