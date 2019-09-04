بـ فستان كشميري وثعبان الكوبرا.. يسرا تخطف الأنظار بـ اطلالة ساحرة

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بـ اطلالة مختلفة، وجذابة للغاية، وذلك من أمر جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة BAZAAR.





وقد علق متابعو الفنانة على صورتها، عن حبهم لها، حيث قال أحدهم، برنسيسة، وأخرى مليكة، وأخرى ايه الجمال والفخامة دي.





وارتدت يسرا فستانا واسعا، باللون الكشميري اللامع، بأكمام طويلة، وقد غلب على الفستان نقوشات على شكل ثعابين الكوبرا، وذلك من توقيع الاستايلست ياسمين عيسى.





واعتمدت يسرا لم شعرها بطريقة مميزة للغاية إلى الوراء، وبعمله ذيل حصان، وهو ما أبرز من أنوثتها وتناسب بشكل كبير مع إطلالتها.





وأكملت يسرا إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث إنها اختارت إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود، والماسكرا، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه، وهو ما تلائم بشكل كبير مع ملامحها الرقيقة.





وأضافت يسرا على إطلالتها بعض اللمسات البسيطة من الاكسسورات، حيث إنها ارتدت أسورة كبيرة باللون الفضي وعقد من نفس اللون وقرطيز مميزين، لتلائم مع اطلالتها بشكل كبير.



