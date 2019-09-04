أخبار الرياضة ليلا.. تفاصيل أزمة رحيل أزارو عن الأهلي..وكهربا يكشف عن وجهته المقبلة

بكى محمود كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي على الهواء أثناء مداخلته من الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر منذ قليل.

نشر موقع صدى البلد ، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت احداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالاتي :أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أنه تم الاستقرار علي المدرب الجديد للمنتخب المصري من القائمة النهائية التي رُشحت لاختيار المدرب .كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل كاملة لأزمة رحيل وليد ازارو عن النادي الأهلي التي نشبت في القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.أثنى محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، على مجهود مجلس الإدارة في دعم الفريق في الميركاتو الصيفي.أكد عثمان دسوقي، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أن قرار إلغاء الهبوط يجب أن يكون محل دراسة خلال الفترة الحالية وقبل بدء الموسم الجديد.أكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن باسم مرسي مهاجم الزمالك والفريق العسكري السابق، يقترب من الانضمام لصفوف الإنتاج كلاعب حر.كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيش البرتغالي عن وضعه شرطا جزائيا في عقده مع الفريق تحسبا للرحيل فى الانتقالات الشتوية المقبلة.