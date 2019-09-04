فنزويلا تحذر من هجوم كولومبي محتمل.. ومحمد بن راشد: الإمارات قصة مستمرة من الإلهام.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء بالإعلان المرتقب عن الحكومة السودانية، وتصريحات الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي خلال فعالية "تحقيق المستحيل"، وتطورات الأوضاع في فنزويلا.





أبرزت صحيفة "الاتحاد" خبر التدريبات العسكرية في فنزويلا، حيث أمر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو القوات المسلحة، بالتأهب لهجوم محتمل من حكومة كولومبيا وأعلن عن تدريبات عسكرية على الحدود.





وكانت مجموعة من المتمردين السابقين المنتمين للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) قد أعلنت يوم الخميس الماضي، في تسجيل- تعتقد السلطات الكولومبية أنه مصور في فنزويلا- عن إعادة تسليح نفسها فيما أثار مخاوف من تفاقم الصراع المسلح في كولومبيا.





وقال نيكولاس مادورو في كلمة تلفزيونية "لقد أمرت قائد العمليات الاستراتيجية في القوات المسلحة وكل وحدات الجيش على الحدود بإعلان التأهب، في مواجهة تهديد كولومبيا بالعدوان على فنزويلا".





وأضاف نيكولاس مادورو أن تدريبات عسكرية تجرى سنويًا ستعقد في الفترة بين 10 و19 من سبتمبر في ولايات على الحدود مع كولومبيا، وهي التدريبات الثالثة من نوعها هذا العام.





وبرغم لهجة الحديث تلك، فإن تلك التصريحات تتسق مع النزاعات المتكررة بين البلدين منذ أكثر من 10 سنوات والتي تضمنت في بعض الأحيان تحريك قوات لهدف سياسي.





وامتنعت وزارة الخارجية في كولومبيا عن التعليق، لكن السلطات الكولومبية نفت مرارًا التخطيط لمهاجمة فنزويلا.





بينما اهتمت صحيفة "البيان" بالأوضاع في السودان، حيث أعلن مجلس السيادة في السودان أن إعلان الحكومة الانتقالية سيتم في غضون 48 ساعة كأقصى تقدير، في وقت كشف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عن صعوبات واجهت التشكيل الوزاري في بعض الوزارات، فيما حضّ مجلس السيادة على الإسراع في تشكيل مفوضية السلام للاضطلاع بمهامها في التفاوض مع الحركات المسلحة.





وبالتزامن أعلنت ألمانيا أنها ستطرح قضية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب على المنصّة الدولية خلال انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مؤكدة دعمها للحكومة الانتقالية.





وعقد مجلس السيادة الانتقالي اجتماعًا استثنائيًا، أمس، حضره حمدوك، وقال عضو المجلس محمد الفكي سليمان في تصريح عقب الاجتماع، إنه تم بحث قضيتين أساسيتين، هما: تشكيل مفوضية السلام، وتأخر تشكيل الحكومة.





وأوضح أن الاجتماع أكد ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة وارتباط قضية السلام بالستة شهور الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.





فيما اهتمت "الامارات اليوم" بتصريحات الشيخ محمد بن راشد الذي أكد أن "دولة الإمارات هي قصة مستمرة من الإلهام.. وفعالياتنا الجديدة ستركز على تغيير أفكار وقناعات الناس لبث روح جديدة للتغير الإيجابي في حياة الناس، مشددًا على أن جميع فعالياتنا لا بد أن تكون لها رسالة حقيقية في تغيير حياة البشر نحو الأفضل".





تصريحات الشيخ محمد بن راشد ، جاءت خلال حضوره جانبًا من فعالية «تحقيق المستحيل» أكبر ورشة تحفيزية من نوعها في المجال القيادي، التي استضافتها دبي بدعم من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، والتي قدمها نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجال التحفيز والإلهام والتطوير الذاتي وبناء التجارب القيادية الناجحة، والتي حضرها أكثر من 10 آلاف شخص جاؤوا من 46 دولة، لمتابعة هذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة، ضمن سعي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة لاستقطاب خبرات وتجارب إقليمية وعالمية تسهم في نشر ثقافة التمكين القيادي وصقل المهارات الحياتية وبناء القدرات الشخصية والمهنية ونقل تجربة الإمارات القيادية.





كما اهتمت صحيفة "الاتحاد" بأزمة بريكست في بريطانيا، حيث أعلن مكتب وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، أن وزارته ستضيف ملياري جنيه إسترليني للفترة 2020-2021 وذلك لتمويل الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي.





والاعلان الذي سيصدر، اليوم الأربعاء، مع تقديم الميزانية، يرفع الى أكثر من 8.3 مليار جنيه التكلفة الإجمالية للميزانية التي خصصتها المملكة المتحدة لبريكست منذ استفتاء يونيو 2016، والمبلغ الإضافي سيخصص أساسًا للشرطة والحدود والموانئ.





واختار بوريس جونسون، ساجد جاويد وزير الداخلية السابق، لشغل منصب وزير الخزانة فى الحكومة الجديدة.



