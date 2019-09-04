حدث ليلاً .. ياسمين الخطيب تخطئ في آية قرآنية وسيدة تهشم رأس مسن بالدقهلية وتفر هاربة

نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، الموافق 4 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.





شكرت الإعلامية ياسمين الخطيب، السيدات المصريات اللاتي يتكفلن بإعالة أسرتهن بعد وفاة أزواجهن أو طلاقهن.





وجه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، خطابا، إلى مجلس الشيوخ، بالموافقة على تحويل3.6 مليار دولار من المخصصات المالية الإنشائية العسكرية، لصالح بناء 11 مشروعا ضمن الجدار على الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك.





لقى مُسن مصرعه على يد سيدتين بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.





تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين بوصول جثة هامدة إلى المستشفى لمُسن يدعى حمدى م م، 65 عامًا، على يد سيدتين "ت ش م م" و "م ا م".





أشاد مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك ، بـ الدكتورة رانيا علواني ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، معلقا :" دكتورة أمراض نساء جامدة ".





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك عددًا من الإجازات الرسمية سوف تتخلل العام الدراسي الجديد 2019 /2020.





قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، عدم دعوة اللاعب عمر خريبين، إلى صفوف المنتخب، بسبب تخلفه عن الالتحاق به استعدادا لمباراته أمام الفلبين، غدا الخميس، ضمن تصفيات كاس العالم 2022.





لقي مواطن مصري في الكويت، مصرعه، غرقا، داخل حمام سباحة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.



