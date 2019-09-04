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محافظات

فلاحو ميت شنا بالدقهلية يستغيثون: أراضينا مهددة بالبوار لعدم وجود مياه

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:14 ص
قرية ميت شنا التابعة
قرية ميت شنا التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية
همت الحسينى
يعانى فلاحو  قرية ميت شنا التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية من عدم وجود مياه رى  مما سيؤدى الى هلاك محصول الارز وباقى  المحاصيل الزراعية ، حيث أصبحت الأراضى الزراعية والتى تبلغ مساحتها  اكثر،من 300 فدان، على وشك البوار.

 "صدى البلد " رصدت هذه المعاناة حيث قال على محمد :  "منذ عدة أيام  والمياه مقطوعة كنا نعانى منذ فتره من عدم وجودها وبعد شكاوى عديده جاءت لوقت معين   ثم انقطعت من جديد واصبح محصول الأرز على وشك البوار وخسائر،مادية سنعاني منها" ".

وناشد سعد محمد "فلاح" محافظ الدقهلية  بالتدخل لان المحاصيل ستبور مثل الفلفل والباذنجان والطماطم ،: وأصبحت قريتنا منسية  بسبب بوار محاصيلها ، ونرجو من المسئولين أن يحلوا هذه الازمة".

وقال، فرج على فلاح  : " لا يوجد مياه رى بترعة زغلولة وهى التى تروى، الزرع ولا يوجد غيرها هناك قرى مجاورة كقرية الكرامة بها مياه رى متوفرة  تسقى الزرع، أما نحن نعانى  ولا نجد مياه للرى وأصبحنا معرضون لخسائر،فادحة ".
فلاحو ميت شنا بالدقهلية يستغيثون: أراضينا مهددة بالبوار لعدم وجود مياه
فلاحو ميت شنا بالدقهلية يستغيثون: أراضينا مهددة بالبوار لعدم وجود مياه
فلاحو ميت شنا بالدقهلية يستغيثون: أراضينا مهددة بالبوار لعدم وجود مياه

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