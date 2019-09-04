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حوادث

هشمت رأسه بشومة.. جهود مكثفة لضبط بائعة قتلت مدرسا بالدقهلية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:07 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
همت الحسينى
تكثف مباحث السنبلاوبن من جهودها لضبط سيده قامت بقتل مدرس لرفضه فرش بضاعتها امام منزله

حيث تلقى اللواء فاضل،عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين عن وصول جثة هامدة إلى المستشفى لمدرس يدعى حمدى م م، على يد سيدة تدعى شوشو .ك بمساعده اخرى".

وتبين من التحريات أن القتيل رفض جلوس القاتلة وفرش بضاعتها أمام منزله فقامت بضربه على رأسه بواسطة شومة، ادت لتهتك الرأس بمساعدة سيدة أخرى وفرت هاربة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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