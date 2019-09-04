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أحمد مجدي يكشف عن الحل السحري لأزمات الدولة.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:21 ص
الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي
ندى فتح الله
قال الإعلامي أحمد مجدي: إن التعليم الفني هو الحل السحري للمشاكل الكبيرة التي تمر بها الدولة في شتى المجالات.

وتابع أحمد مجدي خلال تقديمه لحلقة اليوم الأربعاء من ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التعليم الفني واحد من أهم المجالات التي تساعد على تقدم الدول.

وأوضح أحمد مجدي  أن التعليم الفني هو رقم واحد في كافة الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسهم ألمانيا.

وأكد أحمد مجدي أنه في ظل رغبة الدولة المصرية بالنهوض كان لابد من أن توجه اهتمامها للتعليم الفني، حيث إنه حل حقيقي وعاجل للعديد من الأزمات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية قد اتخذت خطوات على الأرض للنهوض بهذا النوع من التعليم، وانتشرت الكثير من المدارس الصناعية والنووية، وضخ العديد من التخصصات التي لم تكن متواجدة من قبل.

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