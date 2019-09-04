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دبلومة متكاملة عن الترجمة الصحفية في نقابة الصحفيين

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:28 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
بدأت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين الحجز في دبلومة الترجمة الصحفية من وإلى اللغة الإنجليزية لمدة ٤ أشهر بواقع محاضرة أسبوعيا.. (السبت من كل أسبوع) من الساعة الواحدة ظهرا حتي الرابعة عصرا، و من المستوي المبتدئ للمتوسط ثم المتقدم.

يشمل محتوي التدريب على أساسيات الترجمة وقواعد الترجمة الصحفية واساسيات تكوين الجمل وكيف تبني جملة سليمة مع شرح قواعد الترجمة الصحفية وترجمة سياسية.. اقتصادية.. فنية.. رياضية واصول وقواعد الترجمة الصحفية في الصحف العربية والأجنبية.

كما تشمل اصول الترجمة وكيفية الكتابة الصحفية وتحرير خبر مترجم و قواعد ترجمة عناوين الاخبار واهم الفوارق الفنية بين الأخبار السياسية والاخبار الخفيفة ومصطلحات سياسية ودبلوماسية وإعلامية وقواعد التدقيق اللغوي المهمة للمترجم الصحفي و افضل الممارسات الصحفية قي الصحف المحلية والعالمية.

يقوم بالتدريب الزميل طارق عبدالغفار مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمحاضر المعروف في مجال الترجمة واللغة الإنجليزية.

رسوم الاشتراك 600 جنيه تسدد بخزينة النقابة وتبدا الورشة يوم السبت 21 سبتمبر الجاري ولمدة اريعة اشهر.

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