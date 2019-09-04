مرتضي منصور لـ"كهربا" : لو أنتا راجل تعالي الأهلي

شن المستشار مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك هجوما حادا علي محمود عبدالمنعم "كهربا لاعب الزمالك السابق ،نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي ، بشأن ما تردد عن عودته فى يناير مصر وانتقاله للنادي الاهلي.
وقال مرتضي منصور، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج الزمالك اليوم : ان كهربا تعمد استفزاز جمهور الزمالك بتصريحاته وحديثه عن النادي الاهلي وجماهيره.
وأضاف مرتضى منصور ان كهربا من الممكن ان ينتقل للنادي الاهلي فى يناير القادم ، معلقا:، " لو انت راجل تعالي النادي الاهلي".
وأكمل: كهربا حصل على ملايين بفضل نادي الزمالك، ولدي تسجيلات ومستندات موثقة عن أفعال قام بها اللاعب فى السنوات الماضية.
واختتم مرتضي منصور ، تصريحاته ، ان والد كهربا جاء له من أجل الموافقة علي رحيل نجله للسعودية من أجل المال.