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رياضة

مرتضي منصور لـ"كهربا" : لو أنتا راجل تعالي الأهلي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:49 ص
مرتضي منصور وكهربا
مرتضي منصور وكهربا
حسن العمدة
شن المستشار مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك هجوما حادا علي محمود عبدالمنعم "كهربا لاعب الزمالك السابق ،نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي ، بشأن ما تردد عن عودته فى يناير مصر وانتقاله للنادي الاهلي.

وقال مرتضي منصور، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج الزمالك اليوم : ان كهربا تعمد استفزاز جمهور الزمالك بتصريحاته وحديثه عن النادي الاهلي وجماهيره.

وأضاف مرتضى منصور ان كهربا من الممكن ان ينتقل للنادي الاهلي فى يناير القادم ، معلقا:، " لو انت راجل تعالي النادي الاهلي".

وأكمل: كهربا حصل على ملايين بفضل نادي الزمالك، ولدي تسجيلات ومستندات موثقة عن أفعال قام بها اللاعب فى السنوات الماضية.

واختتم مرتضي منصور ، تصريحاته ، ان والد كهربا جاء له من أجل الموافقة علي رحيل نجله للسعودية من أجل المال.

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