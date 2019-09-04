عزل 11 راكبا سوانيا في مطار القاهرة بسبب شهادات الحمي الصفرا

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 11 راكبا سودانيا فور وصولهم من الخرطوم ، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء.



قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب طائرة شركة "بدر" القادمة من الخرطوم، فوجئت الدكتورة نورهان عبد الواحد طبيبة الحجر الصحي بعدم حمل 11 راكبا سودانيا من إعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوي .



أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار الي المستشفي بعدة سيارات اسعاف من المطار لعمل الفحوصات اللازمة.