ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عزل 11 راكبا سوانيا في مطار القاهرة بسبب شهادات الحمي الصفرا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:50 ص
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 11 راكبا سودانيا فور وصولهم من الخرطوم ، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب طائرة شركة "بدر" القادمة من الخرطوم، فوجئت الدكتورة نورهان عبد الواحد طبيبة الحجر الصحي بعدم حمل 11 راكبا سودانيا من إعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوي .

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار الي المستشفي بعدة سيارات اسعاف من المطار لعمل الفحوصات اللازمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعدم حملهما شهادات تطعيم.. عزل راكبين سودانيين في مطار القاهرة

ترشيحاتنا

ينفع علاج للصداع.. رامي رضوان يؤيد متابعاً له في سرقة بنك: ياريت

أطعمة سيئة السمعة لكنها مفيدة جدًا لصحتك.. رقم 2 صادمة

أخبار الفن.. أحمد فلوكس وبشرى يثيران الجدل.. حقيقة ترشح توم كروز للانتخابات الرئاسية .. زينة تسخر من السيدات في الساحل الشمالي

علاقات جنسية وتسول وزواج عرفى.. تفاصيل مثيرة فى جريمة السيدة زينب

أحمد مجدي يكشف عن الحل السحري لأزمات الدولة.. فيديو

أول تعليق رسمي من الجزائر على إلغاء تركيا التأشيرة الإلكترونية للجزائريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان