سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم 4-9-2019

تباينت أسعار العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 4-9-2019 فى البنك المركزى المصرى أمام الجنيه خاصة سعر الدولار اليوم، ويستعرض موقع صدى البلد بشكل يومي أخر تحديث لـ أسعار الدولار في البنوك وكذلك أسعار العملات الأجنبية والعربية، حرصا منه على حق القارئ في المعرفة.



ووفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري حول أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء وأسعار الدولار والريال السعودي، جاءت أسعار صرف العملات في البنك المركزي على النحو التالي :



سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري



دولار أمريكى

شراء : 16.50

بيع : 16.60



سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري



شراء : 18.06

بيع : 18.17



سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري



شراء : 19.84

بيع : 19.96



سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصري



شراء : 16.67

بيع : 16.78



100 ين يابانى مقابل الجنيه المصري



شراء : 15.54

بيع : 15.64



سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري



شراء : 4.40

بيع : 4.42



سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنيه المصري



شراء : 54.22

بيع : 54.60



سعر الدرهم الاماراتى اليوم مقابل الجنيه المصري



شراء : 4.49

بيع : 4.52



سعر اليوان الصيني اليوم مقابل الجنيه المصري



شراء : 2.30

بيع : 2.31

