عيار 24 بـ 805 .. شاهد| اسعار الذهب اليوم الاربعاء 4 - 9 - 2019 في مصر

سجّلت

4 - 9 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل سعر جرام

عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 704 جنيهات للجرام دون مصنعية، واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن

اليوم، كالتالي: