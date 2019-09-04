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عيار 24 بـ 805 .. شاهد| اسعار الذهب اليوم الاربعاء 4 - 9 - 2019 في مصر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:28 ص
صدى البلد
آيات أحمد
سجّلت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 4 - 9 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 704 جنيهات للجرام دون مصنعية، واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، كالتالي:

أسعار الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24: 805 جنيهات 

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21: 704 جنيهات

أسعار الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18: 605 جنيهات

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب: 5632 جنيهًا.

سعر مصنعية الذهب في محلات الصاغة 

يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

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