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فن

ديانا حداد تشعل تويتر بفيديو من كواليس آخر جلسة تصوير لها..فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:25 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
القسم الميدانى
شاركت الفنانة ديانا حداد متابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو من أحدث جلساتها التصويرية وشملت تصوير صور غلاف مجلة لها.

وأرفقت ديانا مقطع الفيديو بهذه الكلمات: "كواليس جلسة تصوير فوتوغرافي ومن بينهم صور غلاف مجلة #لها"

وأضافت ديانا: "شكرًا لكل الطاقم اللي اشتغل معي".

وأبدى متابعو ديانا حداد عبر تويتر انبهارهم الشديد بإطلالتها على هذا النحو:

اجمل ما فيكي تواضعك ديونتي الغالية
جميلة حسناء حلوة بهية
ماشاء الله قمة الروعة والجمال والأناقة
جمالك دندن

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