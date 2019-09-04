ديانا حداد تشعل تويتر بفيديو من كواليس آخر جلسة تصوير لها..فيديو

شاركت الفنانة ديانا حداد متابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو من أحدث جلساتها التصويرية وشملت تصوير صور غلاف مجلة لها.
وأرفقت ديانا مقطع الفيديو بهذه الكلمات: "كواليس جلسة تصوير فوتوغرافي ومن بينهم صور غلاف مجلة #لها"
وأضافت ديانا: "شكرًا لكل الطاقم اللي اشتغل معي".
وأبدى متابعو ديانا حداد عبر تويتر انبهارهم الشديد بإطلالتها على هذا النحو:
اجمل ما فيكي تواضعك ديونتي الغالية
جميلة حسناء حلوة بهية
ماشاء الله قمة الروعة والجمال والأناقة
جمالك دندن
وأرفقت ديانا مقطع الفيديو بهذه الكلمات: "كواليس جلسة تصوير فوتوغرافي ومن بينهم صور غلاف مجلة #لها"
وأضافت ديانا: "شكرًا لكل الطاقم اللي اشتغل معي".
وأبدى متابعو ديانا حداد عبر تويتر انبهارهم الشديد بإطلالتها على هذا النحو:
اجمل ما فيكي تواضعك ديونتي الغالية
جميلة حسناء حلوة بهية
ماشاء الله قمة الروعة والجمال والأناقة
جمالك دندن
كواليس جلسة تصوير فوتوغرافي ومن بينهم صور غلاف مجلة #لها @LahaMagonline @hanadiissa11— ⭐️Diana Haddad⭐️ ديانا حداد (@DianaHaddad) September 3, 2019
شكراً لكل الطاقم اللي اشتغل معي 🙏🏻💗 pic.twitter.com/uMxbLZec4R