5 جنيهات ارتفاعا في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 - 9 - 2019

عاودت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات، الارتفاع صباح اليوم الأربعاء 4 - 9 - 2019، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعا بنحو 5 جنيهات.





ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على أسعار الذهب في الأسواق المصرية بشكل يومي، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 709 جنيهات.



أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24

أسعار الذهب عيار 21

سعر الجنيه الذهب

أسعار الذهب عيار 14

أسعار الذهب عيار 12

السعر العالمى للذهب

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وفيما يلي سنتعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4- 9 - 2019.وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 810 جنيهات.سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 709 جنيهات.سجل الجنيه الذهب 5672 جنيهًا.تراوحت أسعار الذهب عيار 14 بين 473 و474 جنيهًا.سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 405 جنيهات.وسجل السعر العالمى للذهب إلى نحو 25200 جنيه للأوقية.ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.