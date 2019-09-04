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اقتصاد

5 جنيهات ارتفاعا في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 - 9 - 2019

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:43 ص
سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر
آية الجارحي
عاودت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات، الارتفاع صباح اليوم الأربعاء 4 - 9 - 2019، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعا بنحو 5 جنيهات.

ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على أسعار الذهب في الأسواق المصرية بشكل يومي، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 709 جنيهات.

وفيما يلي سنتعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4- 9 - 2019.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 810 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 21

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 709 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب 5672 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 14

تراوحت أسعار الذهب عيار 14 بين 473 و474 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 405 جنيهات.

السعر العالمى للذهب

وسجل السعر العالمى للذهب إلى نحو 25200 جنيه للأوقية.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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