عايز تخس جرب رجيم اليوم الواحد.. هينقصك كتير من وزنك

تحلم كل سيدة بالحصول على قوام مثالى ورشيق ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذا النوع من الرجيم اليوم الواحد الذى تقدمه الشيف غادة التلي .



نظام دايت لمدة يوم واحد :



الإفطار:

-تناول نصف كوب ماء دافئ بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة مضاف له ملعقة صغيرة عسل أبيض وملعقة صغيرة خل تفاح أو عصير نصف ليمونة.



-بعد نصف ساعة تناول وجبة الإفطار، بيضة مسلوقة مع جبنة قليلة الدسم بالخيار أو فول مع سلطة أو ثمرة فاكهة.



-يمكن استبدال ذلك بزبادي بالشوفان أو سلطة تونة أو جبن قريش بزيت الزيتون أو رومي مدخن مع سلطة ويمكن تناول ربع رغيف بلدي.



الغداء:

-شوربة قليلة الدسم

-سلطة

-بروتين حيواني مشوي أو في الفرن (أسماك أو دجاج أو لحمة)

-بعد الغداء بـ3 ساعات يفضل تناول ثمرة فاكهة



العشاء:

قبل النوم بساعة

-علبة زبادي قليل الدسم مضاف عليها نصف ليمونة.

-لمن يعانون من التهابات في المعدة، يمكن استبدال عصير الليمون ب6 نقط فيتامين سي.