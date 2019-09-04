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تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:31 ص
القطارات
القطارات
أحمد أبوشوشة
أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق ٤ سبتمبر ٢٠١٩ ،نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٣٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة

وقدمت الهيئة الاعتذار لللمسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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