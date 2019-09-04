مصرع طفلة سقطت عليها مياه ساخنة في الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها محترقة، بسبب سقوط مياه ساخنة عليها اثناء تواجدها بالمطبخ في الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفي دبورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بوصول ريتاج .ع .ع 4 اعوام مصابة بحروق من الدرجه الثالثة وتوفيت على الفور.



بسؤال والدها حارس عقار افاد بأنه اثناء تواجد نجلته الكبرى مريم بالشقة قامت بجلب اناء مغلى من اعلى البوتاجاز فسقط على طفلته كمية منه مما أدى لوفاتها وحرر محضر بالواقعة.