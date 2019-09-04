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إيران تعلن خبرا سارا لطاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:38 ص
ناقلة النفط البريطانية
ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في إيران
رويترز
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عزمها إطلاق سراح سبعة من أفراد طاقم ناقلة بريطانية المحتجزة لديها منذ أشهر.

وكانت وكالة "رويترز" أفادت بأن بيانات موقع "ريفينيتيف" لتعقب مواقع السفن أظهرت أن ناقلة النفط "مسدار" التي اقتربت فجأة من السواحل الإيرانية غيرت اتجاهها مرة أخرى نحو الغرب، مبتعدة عن السواحل الإيرانية، بعد ورود أنباء عن اقتياد البحرية الإيرانية لها باتجاه سواحل إيران.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن البحرية الإيرانية سمحت للناقلة "مسدار" بمواصلة مسارها، بعد تحذيرها بشأن أمور تتعلق بالسلامة والبيئة.

وكانت بيانات موقع "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن أظهرت أن ناقلة نفط تديرها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا حولت اتجاهها فجأة شمالا صوب إيران بعد مرورها غربا عبر مضيق هرمز إلى الخليج.

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