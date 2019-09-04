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اختبارات إلكترونية مقننة للطلاب للانتقال إلى صف أعلى في نشرة البلد..فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:08 ص
اختبارات الطلاب
اختبارات الطلاب
ندى فتح الله
استعرض الإعلامي أحمد مجدي ، خلال تقديمه برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
-خطة حكومية للنهوض بصناعة وتصدير الدواء.
-غادة والي: استرداد تريليون و336 مليار جنيه لـ "التأمينات" خلال 8 سنوات.
-السكة الحديد: توريد 100 جرار أمريكي جديد حتى نهاية ديسمبر 2020.
-العلمين الجديدة: نستهدف إنشاء 25 ألف غرفة فندقية بالمدينة.
-التعليم: اختبارات الكترونية مقننة للطلاب النابغين للانتقال إلى صف أعلى.
-الخدمات الزراعية: الانتهاء من تجهيز التقاوى الشتوية وبدء توزيعها بالجمعيات.
-مصر للطيران تختتم جسرها الجوي لنقل الحجاج.

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