اختبارات إلكترونية مقننة للطلاب للانتقال إلى صف أعلى في نشرة البلد..فيديو

استعرض الإعلامي أحمد مجدي ، خلال تقديمه برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

-خطة حكومية للنهوض بصناعة وتصدير الدواء.

-غادة والي: استرداد تريليون و336 مليار جنيه لـ "التأمينات" خلال 8 سنوات.

-السكة الحديد: توريد 100 جرار أمريكي جديد حتى نهاية ديسمبر 2020.

-العلمين الجديدة: نستهدف إنشاء 25 ألف غرفة فندقية بالمدينة.

-التعليم: اختبارات الكترونية مقننة للطلاب النابغين للانتقال إلى صف أعلى.

-الخدمات الزراعية: الانتهاء من تجهيز التقاوى الشتوية وبدء توزيعها بالجمعيات.

-مصر للطيران تختتم جسرها الجوي لنقل الحجاج.

