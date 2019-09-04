القاهــرة الأولى..27 ٪ انخـفــاض فــي عــدد حالات البروتستو 2018

بلغ عدد حالات البروتستو 4791 حالة عام 2018 مقابل 6560 حالة عام 2017 بانخفاض قدره 1769 حالة بنسبه 27٪، وذلك وفقا للنشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الافلاس عام 2018 " التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء



و بلغــــــت قيـــــمه الدين لحالات البروتستــــــــــــــو وفقا للنشرة الاحصائية 53.5مليون جنيه عام 2018 مقابـــــــــــــل 56.9 مليون جنيه عــــــــــــــــــام 2017 بإنخفاض قدره 3.4 مليـون جنيه بنسبه 5.9٪ .



و بلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 12500 حالة عام 2018 مقابل 19935 حالة عام 2017 بانخفاض قدره 7435 حالـة بنسبه 37.3٪ .



و بلغت قيمه الدين لحالات بروتستو عدم الدفع 1 مليار جنيه عام 2018 مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2017 بارتفاع قدره 0.3 مليار جنيه بنسبه 39.1٪.



وجاءت محــــــــــــــــافظـــــة القاهـــــرة فـى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتــــستــــــو دفعت قيــــمتـه حيث بلغ عددها 1188حالة بنسبه 24.8٪، تليها محافــــظة المنوفيه حيث بلغ عددها 492حالة بنسبه 10.3 ٪ ثم محافظة الدقهلية حيث بلغ عددها 473 حالة بنسبه 9.9٪ من اجمالى عدد الحالات .



و جاءت محافظة القاهرة فى المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعـت قيمته حيث بلغت قيمتـــها 17.7 مليون جنيه بنسبه 33٪، تليها محافظـة بنى سويف حيث بلغت قيمتـــها 4.6 مليون جنيه بنسبه 8.7٪، ثم محافظة المنوفية حيث بلغت قيمتـــها 3.6 مليون جنيه بنسبه 6.7 ٪ من إجمالى قيمـة الـدين.





و جاءت محافظة القاهرة فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 2272حالة بنسبه 18.2٪، تليها محافــــظة المنوفيه1052 حالة بنسبه 8.4 ٪ ثم محافظة البحيرة حيث بلغ عددها 1017حالة بنسبه 8.1٪ من اجمالى عدد الحالات .



- جاءت محافظة جنوب سيناء فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتـــها 565.9 مليون جنيه بنسبه 56.7٪، تليها محافظـة القاهرة حيث بلغت قيمتـــها 236.4 مليون جنيه بنسبه 23.7٪، ثم محافظة الجيزة حيث بلغت قيمتـــها 61.4 مليون جنيه بنسبه 6.1٪ من إجمالى قيمـة الـدين.



وعن الافلاس، بلغ عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس 4حاله عام2018 مقابـل1 حاله عام 2017 بارتفاع قدرة 3 حالات.



و بلغت قيمه الدين لأحكام إشهار الافلاس 8.3 مليون جنيه عام 2018 مقابل 0.2مليون جنيه عام2017 بارتفاع قــــدره 8.1 مليون جنيه.



