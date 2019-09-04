بشرى سارة.. الأرصاد: حالة الطقس مستقرة حتى نهاية الأسبوع..فيديو

أفاد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وتحسن فى الأحوال الجوية اليوم، الأربعاء.



وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"اليوم الأربعاء، أن هناك نشاطا خفيفا للرياح مما يساعد على تراجع نسب الرطوبة.



ولفت الدكتور أحمد عبد العال، إلى أن وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وأشار الدكتور أحمد عبد العال، إلى أن حالة الطقس ثابتة حتى نهاية الأسبوع الجارى، مؤكدًا أنه لا يوجد أى فرص لسقوط الأمطار خلال الأيام القادمة ولم تسجل هيئة الأرصاد أى نوع قادمة.

