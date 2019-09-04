ذعر في اسرائيل بعد رفع علم فلسطين على جدار بلدية بـ تل ابيب.. صور

أفادت القناة العبرية السابعة، بأن بلدية بتاح تكفا الإسرائيلية الواقعة شرق تل ابيب، وجدت العلم الفلسطيني معلقًا على جدار مبناها صباح اليوم الأربعاء.



وأوضحت القناة، أنه تم العثور على صناديق قمامة محروقة عند مدخل المدينة في شارع العليا الثاني.



وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، أن مجهولون قاموا بتعليق علم فلسطين على أحد جدران بلدية "بتاح تكفا".



وقالت الصحيفة العبرية، إنه تم العثور على بعض المعدات الخاصة بالبلدية محروقة، مثل صناديق القمامة المتواجدة قرب المبنى.



وأضافت الصحيفة، أن الشرطة الإسرائيلية بدأت بمراجعة كاميرات المراقبة المثبتة على مبنى البلدية، وباشرت التحقيق بالحادثة.



وتساءلت الصحيفة، هل هذه الحادثة تأتي في إطار الاحتجاج أو التهديد، مشيرةً الى أنه لم يكن هناك حوادث مشابهة بالسابق بالمدينة.