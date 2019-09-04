جيش إسرائيل يكتشف مصنع صواريخ دقيقة جديد لـ حزب الله



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي اكتشف منشأة جديدة لـ"حزب الله" اللبناني، تصنع صواريخ دقيقة يمكن توجيهها، مباشرة إلى ضواحي مدينة حيفا.



وأضاف نتنياهو أنه أوعز للجهات الإسرائيلية المختصة "بمنع أعدائنا من التسلح بصواريخ دقيقة"، مضيفا "أنه يعمل على ذلك "دون هوادة".



وقال الجيش الإسرائيلي إن تنظيم حزب الله يمتلك مواقع لإنتاج المحركات والرؤوس الحربية للصواريخ الدقيقة القادرة على الاستهداف بدقة عشرة أمتار.



وزعم أن هذه المواقع أنشئت قرب بلدة النبي شيت في محافظة بعلبك الهرمل في البقاع اللبناني، قرب الحدود اللبنانية السورية، وأن الحزب يعمل على إخلاء الموقع من المعدات غالية الثمن.



وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى وجود صور للأقمار الصناعية أظهرت سابقًا أن المصنع معد وجاهز لعملية الإنتاج.



وأوضح أن "المنشأة أقيمت في السنوات الأخيرة كموقع لإنتاج الوسائل القتالية بقيادة إيران وحزب الله حيث تمّ مؤخّرًا رصد عمليات إضافية تهدف لاستخدامها كموقع لإنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة".



وأنه وفقًا للمعلومات الاستخبارية يتم إنشاء خط إنتاج للأسلحة الدقيقة، ويتم نقل المعدّات الخاصة والحساسة إلى الموقع، وأن إيران بتزويد الآلات الخاصة، والإرشادات للعاملين في الإنتاج، وهي ترافق العمليات في الموقع بشكل دائم.



وقال الجيش الاسرائيلي إن حزب الله مهتم بهذا الموقع نظرا لما ينتجه من صواريخ دقيقة، لذلك عمد عناصره إلى إخلاء معدات خاصة وغالية الثمن في الأيام الأخيرة خوفا من استهدافه، مدعيا نقل هذه المعدات إلى مناطق مدنية في لبنان، وأخرى في العاصمة بيروت.

