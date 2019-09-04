اليوم ..الحكم على رئيس حي الدقي السابق بتهمة تقاضي رشوة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، الحكم على رئيس حي الدقي السابق، وآخرين بتهمة الرشوة.



عقدت امس الجلسة برئاسة المستشار جمال عبداللاه بعضوية المستشاريين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى وحضور مهاب الصياد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى وقررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم.



وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "نادر سعد" تقاضي مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز وتبلغ قيمتها 2 مليون جنية من مالكي العقار مقابل تغاضيه عن البناء المخالف، والذي تزيد قيمته عن 10 مليون جنيه.



وأوضح أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أن المتهم رئيس حي الدقي، طلب من المتهمين الثالث والخامس بواسطة المتهم السادس والسابع مبلغ وقدرة نصف مليون جنية وشقة سكنية بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلي بمليون وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة.

