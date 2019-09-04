أهالي ميت حمل يناشدون وزير التعليم تأجيل صيانة المدرسة الابتدائية

سادت حاله من الاستياء والغضب بين أولياء الأمور بمدرسة "ميت حمل الجهاد"الابتدائية التابعه لأدارة بلبيس التعليميه بمحافظة الشرقية عقب صدور قرار بنقل تلاميذ المدرسة الي مدرسة اخري بالقرية وذلك لعمل صيانة بالمدرسة تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد مستنكرين هذا القرار الذين اعتبروه غير صائب .



استغاث أهالي القرية بموقع صدي البلد من أجل أيصال صوتهم للمسئولين بمحافظة الشرقية وبمديرية التربية والتعليم بالمحافظة من أجل العدول عن هذا القرار مؤقتا والانتظار الي الأجازة وأجراء الصيانة اللازمة وخاصة لما سيمثلة تنقل الطلاب بين المدرستين من تكدس واصح بالأضافة الي أمكانية تعرض حياة ابنائهم للخطر.



فبداية فقد أكد "أحمد محفوظ" أنهم كأولياء أمور وبمجرد إبلاغهم بنقل أولادهم من المدرسة الى مدرسة وسط الزراعات وأن المدرسة بمكان ناء أستشعرو حالة من الخوف وخاصة لكونها بعيده عنهم مما يعرض حياة الطلاب للخطر وخاصة أن الطلاب من سن من 6 الى 12 سنة بالأضافة الي التحاق أبنائهم بالفترة المسائية مما يعنى في فصل الشتاء خروج أطفالهم مع أذان المغرب.



وأضاف "محفوظ" قائلا مدرسة الجهاد مغلقة طوال فترة الأجازة وتدخل صيانة في فترة الدراسة ويتم نقل الطلاب الى مدرسة فى منطقة مقطوعة بالنسبة للأطفال وبعيدة عن منطقة سكن معظم الطلبة متسائلا..لماذا لم يتم عمل الصيانة خلال 4 شهور أجازة الصيف.



فيما انتقد"محمود عبد الكريم " قرار هيئة الأبنية التعليمة بالشرقية ومتخذى هذا القرار الغير صائب بالمرة بسبب توقيت هذا القرار المتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وعدم عمل الترميم والصيانة خلال فترة الأجازة الصيفية .



وتساءل" أحمد نبيل"عن أسباب عدم استخدام الأجازة لأنهاء أعمال الصيانة بالمدرسة مؤكداأن هذا القرار أربك أولياء الأمور وأن العديد من المدارس تم عمل صيانتها وتم الأنتهاء منها خلال فترة الأجازة مشيرا الي أن المدرسة التى سيتم نقل الطلاب فيها وسط الزراعات وفى منطقة يتجمع فيها الخارجين عن القانون والبلطجية وبهذا يعرض أبنائنا للخطر.



وفي النهاية ناشد أولياء الأمور بالقرية الدكتور "طارق شوقى" وزير التربية والتعليم والدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية والمهندس" أحمد مرسي" مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية بالرجوع في هذا القرار الغير صائب وتأجيله الى أجازة العام القادم حرصا وأنقاذ على حياة أبنائهم من الخطر.