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تحرير 160 مخالفة مرورية متنوعة فى حملات على المواقف وسيارات الأجرة بدمياط

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:18 ص
تحرير 160 مخالفة
تحرير 160 مخالفة مرورية متنوعة فى حملات على المواقف بدمياط
زينب الزغبي
شنت إدارة مرور دمياط برئاسة العميد حازم راتب مدير إدارة المرور بدمياط، حملة مرورية وانضباطية مكبرة على مواقف سيارات "الأجرة" و"السرفيس" لمتابعة انتظام وسائل النقل وضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر والالتزام بخط السير، فضلًا عن تفعيل قواعد المرور وتحقيق الانضباط المروري بشوارع المحافظة خاصة بميدانى الساعة والشهابية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 160 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات انتظار في الممنوع، وزيادة التعريفة المقررة, وقيادة دون رخصة تسيير، وسير عكس اتجاه.

كما قامت الحملة بتنظيم خطوط سير سيارات الأجرة بمنطقة التجاري والشرباصي وميدان الشهابية والحرص بدمياط بعد تعدد شكاوى المواطنين باستغلال بعض سائقي السيارات لموسم شراء الدراسة للطلاب من معارض المستلزمات الدراسية من تلك المناطق ورفع قيمة الاجرة وعدم التزامهم بخط سيرهم.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وإحالة المخالفات للنيابة العامة.

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