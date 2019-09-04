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بعد إنشاء أول مدرسة لصناعة المجوهرات.. رئيس شعبة الذهب: نحن بحاجة لفنيين مهرة.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، المهندس رفيق غباشى، إن مختلف الصناعات تحتاج لفنيين مهرة ، مؤكدة أن مصر تعانى من عدم وجود فنيين، لذلك تم إنشاء أول مدرسة متخصصة فى صناعة المجوهرات والحلى بمصر.

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات ، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"اليوم الأربعاء، أن هذه ليست المدرسة الاولى لتخريج فنيين لصناعة الذهب، حيث أنه فى عام 2004 تم إنشاء مدرسة غير هادفة للربح بالتعاون مع وزارة الصناعة لتخريج الفنيين فى صناعة المجوهرات والحلى.

ولفت رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات ، إلى أن المدرسة ستساهم فى سد العجز فى سوق العمل، وستخرج كل عام عمالة فنية قادرة على صناعة الحلى بشكل لائق.

و أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إنشاء أول مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات خلال مؤتمر توقيع بروتوكول افتتاح المدرسة، وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، بأن مجال الحلي والمجوهرات من التخصصات النادرة التي لم يكن لدينا مدارس متخصصة فيها، الأمر الذي دفع الوزارة لتفعيل بروتوكول إنشاء أول مدرسة متخصصة فيها.

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