دورات تدريبية متخصصة للعاملين بصندوق التنمية المحلية

تنظم وزارة التنمية المحلية،دورة تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة، للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات وذلك للإرتقاء بالقدرات الإدارية والفنية لهم في مجالات الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط.





وتتضمن الدورات التي ينظمها مركز سقارة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى محاضرات تعريفية بصندوق التنمية المحلية ودوره في دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص بمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها للحد من مشكلة البطالة.





وتسعى الوزارة حاليًا لزيادة موارد الصندوق التمويلية بالتنسيق مع بعض الشركاء الدوليين لتلبية طلبات الإقراض المتزايدة من عام لأخر لتنفيذ مشروعات صغيرة مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجًا خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة التي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها.



