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حوادث

العثور على جثة مسنة داخل شقتها بالدقهلية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:07 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
همت الحسينى
عثر شاب على جثة والدته المسنه فى حالة تعفن داخل حجرة نومها باحدى الشقق بمدينة المنصوره .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من ادارة النجده من السيد .م .ا 35 عاما ومقيم المنصوره بالعثور على جثة والدته متعفنه داخل حجرة نومها.

وافاد الابن انه اثناء توجهه لزيارة والدته فردوس .ا .ف 74 عاما وجدها بغرفة نومها فى حالة تعفن حيث تقيم بمفردها واكد وشقيقته انها تعانى من امراض الضغط والشيخوخه

وتحرر محضرا بالواقعة واخطرت النيابه للتحقيق.

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