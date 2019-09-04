هتعمل بالونات أكبر بالطريقة دي.. دراسة جديدة لهواة صناع الفقاعات الهوائية

يهوى البعض منا صنع فقاعات الماء بالصابون لتطير في الهواء كنوع من أنواع الترفيه، إلا أنها تحولت إلى أكبر من لعبة بل أقيمت لها المسابقات العالمية والتنافس على أكبر فقاعة.



ووفقا لما ورد في وكالة "روسيا اليوم" أن العلماء وصلوا إلى استنتاج جديد يفيد بأن البوليميرات المائية التي تحتوي على جزيئات طويلة هي عنصر رئيسي في السائل الذي يسمح بتشكيل فقاعات الصابون القياسية ، أي أن حجم الفقاعة يختلف بإختلاف السائل التي تحتوي عليه.



والمعروف عن الفقاعات أن الأشخاص يحضرون ماء و سائل صابون ويفضل أن يكون سائل تنظيف الاطباق لأنه يكون فقاعات أكبر و كلما كانت المياه و الصابون في نسب متساوية أصبحت الفقاعة أكبر.



ولكن يوضح العلماء أيضا أن المناخ عامل أساسي في تكوين الفقاعة بمعنى أن كلما زادت نسبة الرطوبة تزيد نسبة الإحتفاظ بالفقاعة في الهواء فهي تحتاج غلى درجة حرارة عالية ، لذلك يفضل لعب تلك الألعاب في الصيف لأن الشتاء تقل فيه نسبة الرطوبة.