لبحث التعاون المشترك.. الأنبا إبرام مطران الفيوم يستقبل وفدا من حزب الحرية

زار وفد أمانة حزب الحرية المصري بالفيوم، برئاسة المحاسب محمد فؤاد زغلول أمين عام الحزب بالمحافظة، نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم بدير العزب لبحث سبل التعاون والعمل المشترك بين الحزب وشباب الكنيسة.



ضم الوفد سيف مغيب أمين التنظيم ، وأحمد عرندس أمين المواطنة ، وأعضاء هيئة المكتب وأمناء اللجان العامة والمراكز وأعضاء الحزب وخلال الزيارة أعرب مطران الفيوم عن سعادته بهذه الزيارة تبادل الطرفان الترحيب.



وأعرب الأنبا إبرام مطران الفيوم عن سعادته بزيارة أعضاء حزب الحرية المصري للدير كما رحب بمبادرة قيادات الحزب عن مشاركة شباب الكنيسة في الفعاليات المشتركة بين الحزب والكنيسة .



وأضاف أنه سعيد جدًا بالمواقف الطيبة التي يتحد فيها المسلمون والمسيحيون للحفاظ على الوطن والتي كانت رسالة إلي العالم كله تؤكد أن المصريين يدًا واحدة كما حدث في 30 يونيو تحت قيادة الرئيس المحبوب عبدالفتاح السيسي



من جانبه قال محمد فؤاد، أمين الحزب خلال اللقاء، إن زيارتهم تهدف لبحث سبل التعاون المشترك بين الحزب وشباب الكنيسة وتفعيلًا لدور الحزب الإجتماعي بجانب الدور السياسي.



وفي نهاية الزيارة قام أمين عام الحزب وأعضائه بتقديم درع الحزب لنيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم وتبادل الطرفان الهدايا فيما بينهم فى جو تسوده روح الود والمحبة بينهم.