شاهد.. مقدم برامج يواجه موقفًا محرجًا على الهواء بسبب سرقة حذائه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد اللحظة التي واجه فيها مقدم البرامج البريطاني "فيليب سكوفيلد" موقفًا مفاجئًا ومحرجًا على الهواء مباشرة، وجاء ذلك بعد أن قام "كلب" بانتزاع حذائه، وكاد أن يغادر الاستوديو حاملًا إياه في مشهد طريف للغاية.



وأوضحت تقارير إخبارية أن الكلب الذي ظهر في الاستوديو هو في حقيقة الأمر "كلب خدمة"، بمعنى أنه يقدم المساعدة لمالكه، الذي فقد القدرة على السير إثر تعرضه لحادث في عام 2009، حيث اصطدمت دراجته النارية في سيارة، وهو ما تسبب له في إصابة في "الحبل الشوكي".



ويتمتع ذلك الكلب بالقدرة على التقاط وحمل الأغراض المختلفة، فضلًا عن أنه يمكنه مساعدة مالكه "تيم سكوت" على ارتداء ملابسه، ومن الواضح أن مالك الكلب، الذي حل في ضيافة مقدم البرامج البريطاني، أراد أن يُظهر المهارات التي يتمتع بها حيوانه الأليف على الهواء، لذلك شوهد في بداية الفيديو وهو يشير إلى الكلب ويطلب منه خلع حذاء مقدم البرنامج، وبالفعل سرعان ما نفذ الكلب طلب مالكه، في حين بدت علامات الدهشة على وجه مقدم البرنامج، خاصة بعد أن بدا أن الكلب على وشك مغادرة مكان التصوير حاملًا الحذاء، لكن مالكه أشار إليه كي يعيد الحذاء إلى "سكوفيلد" وهو ما نفذه الكلب على الفور كذلك.



وحظي ذلك الفيديو بإعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت مشاركته بشكل واسع.



