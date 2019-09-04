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فن

شاهد.. نوال الكويتية تنضم إلى شركة One Production.. وأصالة: مبروك عليهم نوالتي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
نوال الكويتية
نوال الكويتية
القسم الميدانى
أعلنت الفنانة نوال الكويتية، انضمامها لشركة One Production عبر تغريدة أطلقتها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وقالت نوال فى تغريدتها: "بسم الله وكلي تفاؤل، أعلن انضمامي إلى شركة One Production".

وعلقت أصالة على تغريدة نوال الكويتية قائلة: "مبرووووووك عليهم نوالتي وربّي يوفقك".

وجاءت أبرز التعليقات من قبل متابعى نوال الكويتية عبر تويتر على هذا النحو:

ياحظهم بس
لها الفخر والشرف هالشركة
منورة يا ام حنين
موفقة ياعمرى

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