شاهد.. نوال الكويتية تنضم إلى شركة One Production.. وأصالة: مبروك عليهم نوالتي

أعلنت الفنانة نوال الكويتية، انضمامها لشركة One Production عبر تغريدة أطلقتها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وقالت نوال فى تغريدتها: "بسم الله وكلي تفاؤل، أعلن انضمامي إلى شركة One Production".
وعلقت أصالة على تغريدة نوال الكويتية قائلة: "مبرووووووك عليهم نوالتي وربّي يوفقك".
وجاءت أبرز التعليقات من قبل متابعى نوال الكويتية عبر تويتر على هذا النحو:
ياحظهم بس
لها الفخر والشرف هالشركة
منورة يا ام حنين
موفقة ياعمرى
وقالت نوال فى تغريدتها: "بسم الله وكلي تفاؤل، أعلن انضمامي إلى شركة One Production".
وعلقت أصالة على تغريدة نوال الكويتية قائلة: "مبرووووووك عليهم نوالتي وربّي يوفقك".
وجاءت أبرز التعليقات من قبل متابعى نوال الكويتية عبر تويتر على هذا النحو:
ياحظهم بس
لها الفخر والشرف هالشركة
منورة يا ام حنين
موفقة ياعمرى
بسم الله وكلي تفاؤل أعلن انضمامي الى شركة One Production pic.twitter.com/ERjQAAuvKH— نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) September 3, 2019