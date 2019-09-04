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اقتصاد

قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية تنبهر بالمنطقة التراثية بالعلمين الجديدة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:19 ص
قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية
قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية تقوم بزيارة لمدينة العلمين الجديدة
امنة عبد العظيم
استقبل المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية، خلال زيارتها للمدينة، حيث اصطحبها فى جولة ميدانية بأهم المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأبدت قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية، إعجابها بالمنطقة التراثية الجارى تنفيذها بالمدينة، والتى يتم تنفيذها على مساحة 260 فدانًا، وتضم (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحى الاستثمارى).

وقدم رئيس جهاز المدينة، شرحا موجزا عن أهداف إنشاء المدينة، ومكوناتها، وتنوع أنشطتها، مؤكدا أن الدولة تهدف لأن تكون العلمين الجديدة مدينة مستدامة، وتعمل طول العام، وليس شهور الصيف فقط، مشيرا إلى أن فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى، سيبدأ فى استقبال الطلاب فى كليتين بالعام الدراسى المقبل، كما أن عددا من المستثمرين الصناعيين تسلموا أراضيهم بالمنطقة الصناعية بالمدينة، مشيرا إلى أن هناك وحدات سكنية تناسب مختلف الشرائح بالمدينة، ويتم طرحها للحجز تباعا.

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