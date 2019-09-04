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حوادث

أعضاؤها التناسلية تشوهت وماتت.. معاقبة أطباء سابقين بمستشفى السويس العام

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:53 ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
أصدرت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية حكمها في القضية الشهيرة إعلاميًا بختان ومصرع فتاة السويس، بجلساتها المنعقدة بتاريخ 23/7/2019 حكمها بمعاقبة طبيبة سابقة بمستشفى السويس العام بغرامة تعادل عشرة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه عند انتهاء خدمتها وبمعاقبة كل من طبيب التخدير وممرضة بذات المستشفى بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر.

وكان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية قد باشر التحقيق في الواقعة أمام الدكتورة شيماء نجم رئيس النيابة ، بإشراف المستشار رفيق سلام – نائب رئيس الهيئة ، والتي انتهت فيها النيابة إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية ، وذلك لما أسند إليهم من إجرائهم عملية تشويه الأعضاء التناسلية (ختان) لإحدى الفتيات بمستشفى القنال الخاص بالسويس بتاريخ 28/5/2016 بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 ترتب عليه وفاتها.


وكذا إجرائهم عملية تشويه الأعضاء التناسلية (ختان) لشقيقة المتوفاة المذكور بذات المستشفى وبذات التاريخ مما أحدث بها الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

وبناءً عليه أحالت النيابة المتهمين المذكورين جميعًا للمحكمة التأديبية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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