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أخبار العالم

اتفاق تعاون استراتيجي بين وكالة "روسيا سيغودنيا" و"هواوي"

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:22 ص
صدى البلد
أ ش أ
وقعت وكالة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا" اليوم /الأربعاء/ اتفاقا للتعاون الاستراتيجي مع عملاق الاتصالات الصيني "هواوي".
وتم الاتفاق - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - في منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، وأجمع الطرفان على التعاون المشترك في تنفيذ مبادرات تطوير تقنيات إنتاج وتوزيع المحتوى الإعلامي، عبر استخدام أنظمة خاصة في الهواتف الذكية.
ووقع على الاتفاق كل من رئيس المشاريع الدولية في الوكالة الروسية فاسيلي بوشكوف، ورئيس Huawei Consumer Business Group ليو لي.
وقال بوشكوف، إن "توقيع الاتفاق مع "هواوي"، أحد رواد سوق الاتصالات العالمي، سيكون خطوة مهمة في تطوير وتعزيز الفضاء المعلوماتي بين روسيا والصين".
من جانبه قال لي "يسرنا أن نقدم أحدث الحلول التكنولوجية للمستخدمين في روسيا، وتوقيع الاتفاق يعد خطوة إضافية على طريق النجاح".
وكانت فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي قد انطلقت اليوم في فلاديفوستوك بنسخته الخامسة، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، حيث من المتوقع أن يحضر المنتدى الذي سيستمر حتى الـ6 من سبتمبر، نحو 8 آلاف مشارك من 60 بلدا.

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