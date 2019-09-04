بمشاركة مصرية متميزة .. ختام فعاليات المهرجان الـ 12 للموسيقات العسكرية بروسيا

اختتمت فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية (سباسكيا تاور) الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، وذلك بمشاركة متميزة للفريق السيمفوني العسكري المصري ضمن فرق من 13 دولة من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافي والفني وتقديم رسالة للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الإنسانية.

ووسط أجواء مبهرة امتزجت فيها المعزوفات الموسيقية الشرقية والغربية، قدم الفريق المصري العديد من العروض والمقطوعات لأشهر الأغاني الوطنية والألحان القديمة مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة قوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للحفل الختامي.

كما تم توزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التي تحكي أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر، كما صاحبت الجماهير والجاليات المصرية والعربية بموسكو الفريق المصري خلال فاعليات المهرجان.

وأعربت الجماهير الروسية عن سعادتها وإعجابها بمشاركة الفريق المصري بزية الفرعوني المميز الذي يعبر عن عراقة مصر وحضارتها الممتدة عبر التاريخ.

وتتمتع الموسيقات العسكرية المصرية بسجل حافل يمتد عبر التاريخ ، حيث حقق الفريق السيمفوني العسكري شهرة واسعة على المستوى الدولي ، كما حصد الفريق المركز الثاني على مستوى العالم بعد فريق جمهورية الصين الشعبية في مسابقة التصويت لأفضل فريق، وذلك نتيجة للمساندة الواسعة التي قدمتها الجماهير المصرية والعربية والأجنبية خلال فاعليات المهرجان ، مما يعكس النجاح الواسع الذي حققه الفريق المصري ويؤكد مكانة الموسيقات العسكرية المصرية في مختلف المحافل الدولية.





