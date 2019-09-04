نقل مقر انعقاد جلسات دوائر شئون الأسرة بزينهم إلى دار القضاء العالي

قرر المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، نقل مقر انعقاد جلسات دوائر شئون الأسرة أرقام "93 - 125 - 132 - 186- 187- 188 - 189 - 190" إلى مقر محكمة استئناف القاهرة الرئيسى بدار القضاء العالى، بدلا من المقر الحالى بمأمورية استئناف زينهم بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية اعتبارا من دور أغسطس 2019.



جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، و على القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وعلى قرار وزير العلدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة، وعلى كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ بـ 24/7/2019 وبناءً على ما عرضه مساعد وزير العدل شئون المحاكم.