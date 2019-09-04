شاهد الإعلان الرسمي لفيلم 143 شارع الصحراء

نشر الحساب الرسمي لمهرجان دبي السينمائي، عبر "إنستجرام"، الإعلان الأول للفيلم الجزائري "143 شارع الصحراء" .



وعلق الحساب على الإعلان: "الإعلان الأول للفيلم الجزائري "143 شارع الصحراء" للمخرج حسن فرحاني وسيعرض في مهرجان تورنتو خلال أيام".



وحصل "143 شارع الصحراء"، وهو أول فيلم روائي طويل لفرحاني- الذي عرض في إطار قسم "سينمائيو الحاضر" على "جائزة أحسن مخرج ناشيء" وجائزة "لجنة تحكيم الأصاغر"، من مهرجان لوكارنو الدولي ال72.