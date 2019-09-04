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فن

شاهد الإعلان الرسمي لفيلم 143 شارع الصحراء

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:18 ص
فيلم143
فيلم143
شيرى نبيل
نشر الحساب الرسمي لمهرجان دبي السينمائي، عبر "إنستجرام"، الإعلان الأول للفيلم الجزائري "143 شارع الصحراء" .

وعلق الحساب على الإعلان: "الإعلان الأول للفيلم الجزائري "143 شارع الصحراء" للمخرج حسن فرحاني وسيعرض في مهرجان تورنتو خلال أيام".

وحصل "143 شارع الصحراء"، وهو أول فيلم روائي طويل لفرحاني- الذي عرض في إطار قسم "سينمائيو الحاضر" على "جائزة أحسن مخرج ناشيء" وجائزة "لجنة تحكيم الأصاغر"، من مهرجان لوكارنو الدولي ال72.

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