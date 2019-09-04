أسعار النفط ترتفع وسط استمرار المخاوف الاقتصادية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني بعد أن لامس الخام أدنى مستوياته نحو شهر خلال الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي.



وارتفع خام القياس العالمي (برنت) - حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية - 23 سنتا أو 0.45 بالمئة إلى 58.52 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.63 بالمئة إلى 54.28 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد هبطت - أمس - لأدنى مستوى في نحو شهر بعد بيانات أظهرت انكماش أنشطة المصانع الأمريكية في أغسطس للمرة الأولى في ثلاث سنوات وانكماش قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو للشهر السابع في أغسطس.

وارتفعت الأسواق العالمية ارتفعت اليوم بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر في أغسطس، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة مما حفز أكبر زيادة في التوظيف في أكثر من عام ، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له.

