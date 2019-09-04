الرجولة قلب ومواقف.. شاب سعودي ينقذ رجلا من الغرق في السيول.. فيديو

تظهر معادن الرجال في الأوقات العصيبة عندما تجد نفسك وحدك أمام كارثة، في ذلك الوقت إذا كنت محظوظا يظهر لك أحد هؤلاء الفرسان لينقذوك وهو ما حدث بمحافظة الداير بالمملكة العربية السعودية.



يظهر في الفيديو أن أحد الرجال سيارته علقت في المياه بوادي عثوان بمحافظة الداير بالسعودية، بعد أن تعثر في التحرك بسيارته بسبب حصار المياه له.



ظهر له هذا الفارس المجهول الذي قام بدفعه بجرار ليخرج من المياه التي اقتربت من أن تغمر سيارته.



وأثنى المتابعون على ذلك الشاب الشجاع الذي غامر بحياته لإنقاذ الشخص العالق في المياه.





