ابنتك تشبهك.. رد كيم كارداشيان على سؤال زوجها كاني ويست في حوار مجلة فوج

أجابت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان على سؤال هام لزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست ، الذي قام بدور الصحفي المحاور في حوارها لمجلة فوج العالمية بنسختها العربية لأول مرة، بشأن ابنائهما الأربعة.



وقالت كيم كارداشيان إنها تشعر ان ابنتهما الكبرى نورث - 6 اعوام- هي توأم والدها وتشبه كثيرا في الشخصية مصرحة :" فهي شخصية معبرة ومبتكرة وتشبهك في الكثير من الاشياء"، ليوافقها كاني ويست الرأي.



واشارت كيم كارداشيان الى ان ابنها سانت يشبهها في بعض الاحيان ، اما طفليها شيكاغو و بسالم فأكدت ان من المبكر الحكم على شخصيتهما لانهما مازلا اطفال رضع.



وكانت كيم كارداشيان قد استقبلت في شهر مايو الماضي طفلها الرابع Psalm عن طريق الأم البديلة، وهو ثاني طفل لها يلد بهذه الطريقة بعد ابنتها شيكاجو بسبب عدم قدرتها على الإنجاب بعد تعرضها لنزيف في الرحم خلال ولادة طفلها الثاني سانت في 2015.