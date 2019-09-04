ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنتك تشبهك.. رد كيم كارداشيان على سؤال زوجها كاني ويست في حوار مجلة فوج

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:18 ص
كيم كارداشيان و زوجها
كيم كارداشيان و زوجها كاني ويست
شروق ابراهيم
أجابت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان على سؤال هام لزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست ، الذي قام بدور الصحفي المحاور في حوارها لمجلة فوج العالمية بنسختها العربية لأول مرة، بشأن ابنائهما الأربعة.

وقالت كيم كارداشيان إنها تشعر ان ابنتهما الكبرى نورث - 6 اعوام- هي توأم والدها وتشبه كثيرا في الشخصية مصرحة :" فهي شخصية معبرة ومبتكرة وتشبهك في الكثير من الاشياء"، ليوافقها كاني ويست الرأي.

واشارت كيم كارداشيان الى ان ابنها  سانت يشبهها في بعض الاحيان ، اما طفليها شيكاغو و بسالم فأكدت ان من المبكر الحكم على شخصيتهما لانهما مازلا اطفال رضع.

وكانت كيم كارداشيان قد استقبلت في شهر مايو الماضي طفلها الرابع Psalm عن طريق الأم البديلة، وهو ثاني طفل لها يلد بهذه الطريقة بعد ابنتها شيكاجو بسبب عدم قدرتها على الإنجاب بعد تعرضها لنزيف في الرحم خلال ولادة طفلها الثاني سانت في 2015.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في شوارع نيويورك .. كيم كارداشيان بفستان أسود قصير..صور

كيم كارداشيان تتألق في حفل عيد ميلاد شقيقتها كلوي.. صور

بالمايوه.. كيم كارداشيان تخضع لجلسة تصوير جريئة

كيم كارداشيان تنشر صورتها من الطائرة الخاصة مع أبنائها

بفستان قصير.. كيم كارداشيان في أحد المتاحف اليابانية برفقة زوجها كاني ويست

كيم كادراشيان تتصدر فوج في نسختها العربية لأول مرة

ترشيحاتنا

أول تعليق رسمي من روسيا على تعيين ياسر الرميان رئيسا لـ أرامكو السعودية

شاهد.. لحظة هجوم أسد مفترس على سيارة خلال رحلة سفاري

غرق مصري في حمام سباحة بالكويت

عايز تخس جرب رجيم اليوم الواحد.. هينقصك كتير من وزنك

حدث ليلاً .. ياسمين الخطيب تخطئ في آية قرآنية وسيدة تهشم رأس مسن بالدقهلية وتفر هاربة

اشتعال الحرب الكلامية.. مرتضى منصور مهددا عبدالحفيظ: أنصاري يخطفوك من قلب الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

بتخفيض 30%.. إقبال على منافذ مستقبل وطن لمستلزمات المدارس ببورسعيد

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟