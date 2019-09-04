نقل مقر انعقاد عدد من الدوائر بمحكمة شمال وعابدين والقاهرة الجديدة

قرر المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل نقل مقر انعقاد عدد من الدوائر بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، ومحكمة جنوب بزينهم، ومحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس اعتبارا من 1/9/2019.



جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الاجرائات الجنائية رقم 150 لسنة 1950وتعديلاتة، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ بـ 24/7/2019 وبناء علي ما عرضه مساعد وزير العدل شئون المحاكم.