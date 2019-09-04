على طريقة الزعيم: نشاط اقتصادي.. مركز شباب الجندي بالقليوبية قاعة أفراح ليلا وبيرة للمعازيم

على طريقة فيلم الفنان عادل إمام "التجربة الدنماركية" استغل العاملون في مركز الشباب بعزبة الجندي بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، بعدهم عن الرقابة وقاموا بتاجير المركز ليلا لاقامة الافراح مقابل مبالغ مالية.



وتم تأجير المركز لأحد الأفراح، الذي احتفل أصحابه بإحضار شيشة وبيرة داخل المركز احتفالا بالعرس وتحول مركز الشباب إلى ما يشبه بالأفراح التي تقام في الشوارع.



وبعد بلاغ الي مديرية الشباب والرياضة، تم تشكيل لجنة من الشئون القانونية التي ثبتت اقامة احد الافراح داخل المركز يحتوي على شيشة وبيرة وتم إحالة الامر إلى النيابة الإدارية للتحقيق، كما تبين أن إدارة المركز ادرات جزء منه لإقامة الأفراح مقابل مبالغ مالية بالإضافة إلى بيع المثلجات والحلويات لرواد المركز والمناسبات.



وأكد الدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن ما حدث تصرف لا يليق بمراكز الشباب والذوق العام للجمهور الذي اعتاد أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمية تراعي احتياجات الجمهور وتربية النشء وتمثل أمانا كاملا لأبنائهم.



وأضاف أن المتابعات وسرعة الرد على الشكاوى والتحقق منها بناء على تعليمات وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، هما ما كشف الأمر وسيتم معاقبة المقصرين بالقانون ولن يفلت مخطئ من العقاب أيا كان موقعه.



وشدد الصبروت على إجراء زيارات مفاجئة على مراكز الشباب والأندية وإحالة ونقل المقصرين المتقاعسين عن أداء عملهم لضبط سير العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والأعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.

