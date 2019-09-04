اسال جوجل.. 21 عاما على تأسيس بنك معلومات العالم

يحتفل العالم اليوم بذكرى تأسيس محرك البحث العملاق جوجل "Google"، إلى الربع الأخير من القرن العشرين، حيث شارك كلا من الطالبين في جامعة ستانفورد "سيرجي برين" و"لاري بيج"، في مشروع علمي ودراسي في الجامعة الذى قدما من خلاله محرك بحث إلكتروني في عام 1995.



وأطلقا على هذا المحرك اسم "جوجل"، وحازت فكرتهما على إعجاب المحاضرين في الجامعة بسبب بساطة تصميمه واستخدامه، في البحث عن البيانات والمعلومات الإلكترونية ضمن شبكة الإنترنت.



وبعد النجاح الذي حققه موقع جوجل في جامعة ستانفورد والولايات المتحدة الأمريكية، تم الإعلان تأسيسه في 4 سبتمبر عام 1998 بولاية كاليفورنيا.



ومع مرور الوقت أصبح موقع "جوجل" أشهر موقع عالمي بين المواقع المتخصصة في البحث عبر الإنترنت، وما زال جوجل يحقق تطورًا مستمرًا ونجحًا مبهرًا غير قابل للمنافسة، بسبب العديد من الخدمات والتطبيقات، والأفكار التي ساهمت في تطوير وتحسين وسائل البحث الإلكترونية.



وكان لقب محرك البحث الذى قام الطالبين بتطويره هو باكروب (BackRub)، لكنهم قاموا بتغييره فيما بعد ليصبح جوجول (Googlo)، وهو مصطلح يرمز إلى رقم مكون من واحد ويتبعه مئة صفر، وسمي بذلك ليعبر عن الكمية الهائلة للمعلومات التي يمكن أن يتم البحث عنها من خلاله، وفى عام 1997 أصبح اسمه "google".



يذكر أن في عام 1998 قام أحد رجال الأعمال باستثمار مبلغ بقيمة 100 ألف دولار، لتأسيس شركة "جوجل" ثم قام الطالبين بنقل مقر عملهم إلى مرآب في ضاحية مينلو بارك في كاليفورنيا، والذي تعود ملكيته لسوزان وجسيكي (Susan Wojcicki) والتي تشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لموقع "يوتيوب"، واستمرت الشركة في التوسع بعد ذلك حيث تم توظيف العديد من المهندسين والمطورين، حتى وصل عدد موظفيها الحالي إلى ما يزيد عن 60 ألف موظف، حيث تمكن هؤلاء المطورين من تطوير وتوسيع الخدمات التي تقدمها الشركة من مجرد محرك بحث إلى يوتيوب، وأندرويد، وسمارت بوكس.





