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رياضة

جيانا فاروق تغادر إلى اليابان للمشاركة فى بطولة البريميرليج

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:06 ص
جيانا فاروق
جيانا فاروق
نور عادل
غادرت لاعبة منتخب مصر للكاراتيه جيانا فاروق القاهرة للمشاركة فى بطولة (البريميرليج)، والتى تستضيفها اليابان خلال الفترة من ٦ إلى ٨ سبتمبر ٢٠١٩ ويعقب البطولة معسكر تدريبى.

وجهت جيانا فاروق شكرها للجهود المبذولة من كل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومحمد الدهراوى، رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، وأعضاء مجلس الإدارة والبنك الأهلى المصرى الراعى الرسمى لفريق الفراعنة الأوليمبى الذى تنتمى إليه، وروابط الرياضية الوكيل الحصرى لها.

كانت جيانا فاروق حصلت على البرونزية فى دورة الألعاب الأفريقية والتى استضافتها المغرب أغسطس الماضى، وسبقها ذهبية بطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالى فى بتسوانا يوليو الماضى.

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