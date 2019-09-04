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رياضة

محتاج كتالوج.. كيف تفاعل الجمهور مع شعار كأس العالم 2022؟

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:13 ص
شعار كأس العالم 2020
شعار كأس العالم 2020
شعار كأس العالم 2022 يشبه إلى حد كبير إشارة "لا نهاية" تأخذ شكل رقم 8، ظهر عليه سمة الـ"كاشيدا"، ومستوحى من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه العرب القاطنون في المنطقة العربية لاسيما الخليج منها، فماذا يعني شعار كأس العالم 2022، وكيف تفاعل جمهور السوشيال ميديا مع الشعار؟

شعار كأس العالم 2022

وكشفت الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "Road to 2022" عن المعنى التفصيلي لشعار كأس العالم 2022، حيث أوضحت الشال الصوفي التقليدي هو الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء.وأضافت الصفحة الرسمية لكأس العالم 2022: "يتزين الشال الصوفي في قطر بزخارف مستوحاة من النقوش الشرقية العربية والآسيوية والتي ترمز لخصوصية المونديال الأول في العالم العربي والثاني في آسيا".

ماذا يعني شعار كأس العالم 2022؟

أما عن الكَشيدَة فقد أكدت الصفحة الرسمية لكأس العالم 2022، أنها أحد سمات الخط العربي وتُستخدم للفصل بين الحروف لإضافة لمسة جمالية على الكلمات وتحقيق التوازن بين أطوالها، بينما الرقم ثمانية فإنه يشير إلى عدد الاستادات التي ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم FIFA™ في بيئة متقاربة المسافات.وأشارت الصفحة الرسمية للبطولة إلى ان رمز اللانهاية يشير إلى الإرث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في قطر والمنطقة، مؤكدة على أن شعار بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ يعكس ثراء الثقافة العربية كما يمثل الرؤية الكامنة خلف أول بطولة في الوطن العربي.

تفاعل جمهور السوشيال ميديا مع شعار كأس العالم 2022

وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت ردود أفعال عشاق الساحرة المستديرة حول شعار كأس العالم 2022 متباينة، ولكن أغلبها انتقد الشعار، فكيف تفاعل جمهور السوشيال ميديا مع الشعار؟، هذا ما سنرصده من خلال التغريدات التالية.

حيث انتقد حساب باسم حسان كايل على موقع تويتر شعار كأس العالم 2022، حيث غرد قائلا: "خسارة المبالغ التي دفعت كي يخرجوا بهكذا شعار، يذكرني بشعار إحدى الأمراض والعياذ بالله".بينما عبر حساب آخر باسم الجزائر أولا عن رأيه في شعار البطولة قائلا: "#شعار_كأس_العالم_2022 بصراحة ماعجبني هو شكله يبان كأس العالم لكن لفة شو هي ؟".
بينما غرد حساب باسم ياسر على حول الشعار، قائلا: #شعار_كأس_العالم_2022 محتاج كتالوج.. محتاج مذاكرة".

بينما عبرت حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتها بالشعار، وقاموا بنشره عبر صفحاتهم الرسمية.

تعليق أحمد موسى على شعار كأس العالم 2022

ومن جانبه، انتقد الإعلامي أحمد موسى على شعار كأس العالم 2022 ووصفه بأنه الأسوأ في تاريخ بطولات كأس العالم، واصفا أياه بأنه مثل حبل المشنقة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد إن الشعار عبارة عن حبل مشنقة، وكأن القطريين هيعدموا كل من يذهب لحضور كأس العالم، مشيرا إلى أن الشركة التي نفذت شعار بطولة كأس العالم 2022 حصلت على 8 ملايين دولار ويعد هذا أغلى حبل مشنقة في التاريخ.

وأضاف موسى: "شعار كأس العالم 2022 سيكون بداية لسقوط كأس العالم"، متوقعا أن مونديال قطر سيكون الأسوأ في تاريخ بطولات كأس العالم.
محتاج كتالوج.. كيف تفاعل الجمهور مع شعار كأس العالم 2022؟
محتاج كتالوج.. كيف تفاعل الجمهور مع شعار كأس العالم 2022؟
محتاج كتالوج.. كيف تفاعل الجمهور مع شعار كأس العالم 2022؟
محتاج كتالوج.. كيف تفاعل الجمهور مع شعار كأس العالم 2022؟
محتاج كتالوج.. كيف تفاعل الجمهور مع شعار كأس العالم 2022؟

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