اجتماع بـ الكهرباء لمتابعة أداء شبكة النقل

اجتمعت قيادات وزارة الكهرباء اليوم لمتابعة اداء شبكة نقل الكهرباء، والوقوف على مستجدات خطط التطوير بالشركة.





وأكدت قيادات القطاع خلال الإجتماع على الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.





كما أكدت على ضرورة الاهتمام بسرعة وجودة تنفيذ خطط التطوير وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.





وأشارت إلى مجهودات الدولة فى أن تكون مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة من خلال خطط الربط الكهربائى مع دول الجوار على أعلى مستوى من التميز مؤكدة على دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء.





وأكدت على ضرورة الإهتمام بإعداد برامج تدريبية للعاملين وذلك لرفع كفاءتهم والوصول إلى دقة التعامل مع مهمات الشبكة ، ومتابعة برامج التشغيل والصيانة ، مراجعة وتعميم المستندات الخاصة بالإجراءات القياسية لذلك، وإعداد تقييم لأداء الشبكة والعاملين عليها.





كما أكدت على ضرورة تقدير ما تم ضخه من إستثمارات ضخمة لتطوير شبكة نقل الكهرباء والتى بلغت حوالى 54 مليار جنيه.





وشددت على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن جودة التغذية الكهربائية، وخفض نسب الأعطال، وضرورة التأكد أن التغذية مؤمنة من أكثر من مصدر، ومتابعة خطوط التغذية وجودتها ومطابقتها للأكواد القياسية والاهتمام باتباع بتعليمات السلامة والصحة المهنية ومراجعة أنظمة الإنذار المبكر ومكافحة الحرائق.