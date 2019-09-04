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فن

حادث غريب في لبنان.. سعد رمضان يتعرض لوعكة صحية شديدة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:38 ص
سعد رمضان
سعد رمضان
شروق ابراهيم
أفادت عدد من الصحف والمواقع اللبنانية تعرض المطرب سعد رمضان لوعكة صحية شديدة منذ ساعات توجبت نقله للمستشفى من أجل الاطمئنان على صحته.

وقالت الصحف اللبنانية: "تعرض سعد رمضان لحادث غريب كاد يؤدي إلى اختناقه لولا تدارك الأمر"، فيما انتشرت صورة لـ سعد رمضان داخل أحد المستشفيات اللبنانية أثناء تلاقيه العلاج.

وعلى صعيد آخر، تواصل اغنية " انتي وانا" لـ سعد رمضان حصد ملايين المشاهدات بعد مرور اسبوع على طرحها حيث وصلت لـ 3 ملايين ونصف مشاهدة.

أغنية إنت وأنا من كلمات علي المولى، وألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد، والكليب من إخراج هادي عواضة. 
حادث غريب في لبنان.. سعد رمضان يتعرض لوعكة صحية شديدة

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