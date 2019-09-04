حادث غريب في لبنان.. سعد رمضان يتعرض لوعكة صحية شديدة

أفادت عدد من الصحف والمواقع اللبنانية تعرض المطرب سعد رمضان لوعكة صحية شديدة منذ ساعات توجبت نقله للمستشفى من أجل الاطمئنان على صحته.





وقالت الصحف اللبنانية: "تعرض سعد رمضان لحادث غريب كاد يؤدي إلى اختناقه لولا تدارك الأمر"، فيما انتشرت صورة لـ سعد رمضان داخل أحد المستشفيات اللبنانية أثناء تلاقيه العلاج.





وعلى صعيد آخر، تواصل اغنية " انتي وانا" لـ سعد رمضان حصد ملايين المشاهدات بعد مرور اسبوع على طرحها حيث وصلت لـ 3 ملايين ونصف مشاهدة.



